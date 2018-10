TMW - Due club di Serie A sulle tracce di Zachariassen del Sarpsborg

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Due squadre di Serie A sulle tracce di Kristoffer Zachariassen. Norvegese, classe '94, si è messo in mostra anche in campo europeo con la maglia del Sarpsborg 08, tra i migliori in campo nell'ultima partita contro il Genk, tanto da essere inserito nella squadra della settimana dell'Europa League. A visionarlo, secondo quanto raccolto da TMW, emissari di Atalanta e Torino. Sulle sue tracce, però, vi è anche il Leicester.