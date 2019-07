TMW - Duncan: "Il Sassuolo è un punto d'arrivo per me. Traoré molto forte"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Parrotto

Il centrocampista del Sassuolo Alfred Duncan ha parlato così a TMW e agli altri media presenti in ritiro dopo la vittoria in amichevole con la Selezione Wipptal: "Il mister ha sottolineato che siamo molto più avanti rispetto allo scorso anno. Stiamo imparando tanto, dopo un anno insieme a De Zerbi d'altronde siamo sicuramente avvantaggiati. I nuovi come Caputo, Toljan e Traoré poi sono molto esperti, si sono inseriti benissimo".

Come le sembra Caputo?

"È un attaccante molto fastidioso da avversario, averlo qui è davvero bello. Mi sono trovato bene con lui, Caputo sa bene dove mettersi in campo e ci divertiamo insieme".

Promette qualche gol in più?

"Per un centrocampista in genere non è fondamentale segnare. Se ci riesco, però, ancora meglio. Per me segnare è infatti molto importante, voglio migliorare da questo punto di vista nella prossima stagione e con Caputo posso farlo".

Dove sarà il suo futuro?

"Il Sassuolo è un punto di arrivo per me, mi trovo molto bene. Qui c'è una famiglia convinta e ambiziosa, per me è tutto. In neroverde con De Zerbi gioco infatti il calcio che ho sempre sognato da piccolo e coi compagni mi diverto tanto".

Qual è l'obiettivo del Sassuolo?

"Vogliamo divertirci e far divertire, quest'anno poi oltre alla bellezza del gioco servirà trovare anche qualche risultato in più".

Siete tanti a centrocampo quest'anno.

"La competizione interna fa crescere la squadra, sappiamo tutti di avere dei compagni di alto livello e dobbiamo quindi dare di più per meritarci la maglia da titolari. Personalmente sono felice di giocarmela con grandi calciatori come Traoré, giovane ma già molto forte, Locatelli, Magnanelli, Bourabia...".