Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala ha detto no, ancora una volta, alla Premier League. Dopo aver fatto naufragare il possibile scambio tra Juventus e Manchester United, con Lukaku che avrebbe vestito la maglia bianconera, l'argentino ha rifiutato anche il Tottenham, chiedendo tantissimo d'ingaggio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Joya non ha nessuna intenzione di andare in Inghilterra e a questo punto restano soltanto due possibili pretendenti.

Inter o PSG - Da una parte c'è il Paris Saint Germain, club che al momento è nettamente avanti, visto che lo stesso Dybala potrebbe dire sì alla Ligue 1 e visto anche che il futuro di Neymar è sempre più lontano dal Parigi, con il Real Madrid che ha offerto 120 milioni di euro più il cartellino di Modric. A Leonardo piace molto e non è da escludere che alla fine sia lui a spuntarla. Dall'altra parte resta però in corsa anche l'Inter, con un possibile scambio con Mauro Icardi. La Juventus però chiede ai nerazzurri anche 30 milioni di euro cash per chiudere l'operazione.