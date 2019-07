TMW - Dybala per Lukaku, è gioco d'incastri. Problema ingaggio

Fonte: In collaborazione con Alessandro Rimi

Continuano i contatti tra Juventus e Manchester United per lo scambio fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. I due club hanno trovato la quadratura sullo scambio che sarà alla pari anche per una questione di bilancio (valutati entrambi 83 milioni di euro). Nella trattativa, pur slegato ma con la possibilità di una plusvalenza - anche piccola - c'è Mario Mandzukic, oramai ai titoli di coda nella sua esperienza in bianconero.

L'INTER SI FERMA - I nerazzurri hanno deciso di stopparsi intorno ai 67 milioni di euro - più bonus - e non alzare il tiro, mentre lo United continua a chiederne 83. La Juventus aveva ragionato inizialmente come un'azione di disturbo, salvo poi coglierla come l'occasione giusta per risolvere la questione Dybala e avere un nuovo centravanti in casa.

DYBALA TRA BUONUSCITA E MAXI INGAGGIO - Dall'Inghilterra parlano di 250 mila sterline di euro a settimana per convincere l'argentino ad accettare Manchester. Dybala non vorrebbe lasciare Torino, a questo punto ha sparato alto per arrivare a uno stipendio super, appena sotto quello di Pogba. Sul tavolo c'è anche una possibile buonuscita da parte della Juventus che potrebbe agevolare una trattativa non proprio semplicissima.

RICAPITOLANDO - Juventus e United hanno un accordo per lo scambio, Mario Mandzukic è un'operazione distinta ma già ben avviata, Dybala deve accettare Manchester con un maxi ingaggio e la buonuscita da parte dei bianconeri. Previsti nuovi contatti nelle prossime ore, ma Lukaku ha un buon identikit: ha già giocato in Champions, sarebbe complementare a Cristiano Ronaldo, è giovane. Le stesse caratteristiche di Icardi, ora fermo al palo.