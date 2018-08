TMW - Dybala-Real Madrid? Una fake news: Olé e la Juve smentiscono

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala al Real Madrid? Una semplice, seppur clamorosa, fake news. La notizia lanciata dall'account Twitter @MHidalgoOLE ha fatto in poche ore il giro del mondo. Eppure, del presunto accordo tra blancos e Juventus per La Joya (180 milioni di euro) nell'edizione online di Olé non v'è traccia alcuna. Questo perché tale profilo social è falso, come dimostra anche la foto profilo nella quale appare il giornalista spagnolo Josep Puchades. Oltre alle smentite del suddetto media argentino, TMW ha raccolto anche quelle della stessa Juventus. Una grande menzogna, insomma, a poche ore dal gong finale del mercato della Liga.

Questo il tweet incriminato: