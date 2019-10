Fonte: dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, ha così parlato dalla zona mista di San Siro, dopo il successo in casa dell'Inter: "Penso che la squadra ha fatto tante partite belle, per gioco e aggressività. Ricordo il primo tempo incredibile con il Napoli. Poi abbiamo mollato ma quella era la vera Juve, quella che fa 25 passaggi prima di arrivare davanti al portiere, con dieci giocatori in area. Penso che un giocatore debba dare il massimo ogni volta, non è questione di riprendersi la Juve... Il mister ha tanti giocatori forti, e questa è una cosa buona per la squadra".