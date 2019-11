TMW - Dybala: "Sarri mi aiuta tanto. Higuain? Io e lui ci capiamo subito"

Fonte: dal Gewiss Stadium, Patrick Iannarelli

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la vittoria a Bergamo per 3-1, parla in zona mista Paulo Dybala, dieci della Juventus che ha segnato il terzo sigillo della serata. "E' difficile vincere qui, però siamo stati intelligenti. Avevamo l'obbligo di ribaltare la partita, il secondo gol è stato molto bello. Non è da me essere nervoso nelle partite, oggi è successa una cosa, è capitata, non lo faccio mai. Ho ascoltato le sue parole, ho cercato di aiutare di più la squadra".

La decisione presa in estate la sta premiando.

"Forse sì, è la mia voglia di migliorare, di dare il meglio per la squadra, di divertirmi in campo. Il mister mi aiuta fuori, io cerco di dare tutto dentro. I miei compagni sono bravi a stare con me nei momenti difficili e voglio dare soddisfazioni ai tifosi".

L'intesa con Higuain continua a funzionare.

"Con Gonzalo ci capiamo subito, ci conosciamo. Parliamo sempre prima delle partite, abbiamo segnato tanti gol insieme. E' una bella coppia, spero di far bene e di farlo ancora insieme".