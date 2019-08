Fonte: Giovanni Albanese

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La trattativa per il passaggio di Paulo Dybala al Manchester United non è ancora chiusa. Nelle ultime ore il giocatore si sta infatti convincendo ad accettare la destinazione inglese e nelle prossime ore ci sarà un nuovo tentativo tra le due società per trovare un accordo. La giornata di domani sarà molto importante ma la novità è senza dubbio quella relativa al possibile cambio idea della Joya, con Lukaku che aspetta e spera di poter vestire presto la maglia bianconera.