TMW - Dzeko a un bivio: rinnovo o addio. Offerta del West Ham

Un anno dopo la storia può ripetersi. Edin Dzeko, nel gennaio del 2018, ha avuto la possibilità di lasciare Roma per un contratto - ancor più remunerativo - con il Chelsea. Alla fine il bosniaco decise di rimanere, per la fortuna dei giallorossi che grazie ai suoi gol sono arrivati fino alla semifinale con il Liverpool. L'accordo fra i due club, quello, era già stato trovato.

TENTAZIONE WEST HAM - Nella scorsa estate i londinesi hanno speso moltissimo per rinforzare la squadra con Felipe Anderson e Diop, Yarmolenko e Fabianski, Wilshere e Balbuena. L'inizio di campionato è stato però balbettante, con Manuel Pellegrini molto vicino all'esonero dopo le prime quattro giornate. Serve un centravanti e Dzeko è entrato nel mirino: la proposta pronta è di 20 milioni di euro, forse un po' al ribasso rispetto a eventuali richieste da parte dei capitolini.

RINNOVO O ADDIO - La scadenza è fissata per giugno 2020, qualche piccolo abboccamento per un eventuale prolungamento c'è già stato, ma nel mirino della Roma ora è entrato prepotentemente Krzysztof Piatek, centravanti del Genoa per cui Monchi stravede. Non solo lui, chiaramente, ma con Schick che continua a deludere - possibile saluto a giugno - Dzeko a quel punto diventerebbe l'alternativa, almeno sulla carta. E bisognerà capire se il nuovo ruolo in rosa possa essere soddisfacente.