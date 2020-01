TMW - Dzemaili vicino allo Shenzhen. Donadoni vuole anche Masiello

Fonte: Andrea Losapio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Lo Shenzhen di Roberto Donadoni guarda in Italia per rinforzare la propria squadra. Il club cinese, dopo le voci delle scorse ore, sta provando a stringere per Blerim Dzemaili del Bologna, con l'operazione che secondo le ultimissime raccolte da TMW è molto vicina alla fumata bianca.

Non solo Dzemaili però, visto che Donadoni ha messo nel mirino anche Andrea Masiello, difensore classe '86 di proprietà dell'Atalanta.