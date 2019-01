TMW - È asta per Herrera. Porto rifiuta offerta Roma, sei squadre per giugno

Hector Herrera, centrocampista messicano del Porto, sarà uno dei nomi caldissimi per la prossima estate. La Roma ha provato a bruciare la concorrenza, muovendosi in anticipo sia per giugno - con un contratto di quadriennale che Herrera avrebbe comunque gradito - sia per gennaio, provando a smuovere il Porto con un'offerta che, però, i biancoblù non hanno considerato. Così resterà fino al termine della stagione, per poi firmare un contratto oneroso con il miglior offerente.

SEI SQUADRE - La Roma così continua a essere molto interessata, ma Herrera è anche finito nel mirino dell'Inter, con Marotta che sta cercando sul mercato svincolati i prossimi rinforzi. Non solo: in Spagna ci sono Siviglia e Atletico Madrid, mentre in Inghilterra ci punta sia l'Arsenal che i Wolverhampton Wanderers.