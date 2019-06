TMW - ECA, apertura per Champions 2024. No a gare europee nel weekend

Fonte: Dall'inviato a Malta, Gaetano Mocciaro

Arrivano aggiornamenti da Malta, dove s'è tenuta la prima giornata di lavoro da parte dell'ECA per quanto riguarda il tema della Champions a partire dal 2024. L'assemblea da poco conclusa non ha visto scontri tra i club presenti, tutt'altro. E' stato un incontro propositivo, nonostante l'irrigidimento iniziale di alcune società per quanto riguarda le 24 formazioni qualificate grazie al piazzamento in classifica delle prime cinque leghe europee. C'è stata però un'apertura di Andrea Agnelli, con l'obiettivo di trovare una soluzione in grado di soddisfare tutti sulle formazioni certe di approdare direttamente ai gironi.

No gare nel weekend. Quest'argomento non è stato trattato nell'incontro odierno, ma più in generale l'ECA non ha mai pensato di offrire gare di Champions League di domenica al posto dei campionati iniziali. Non è una idea presa in considerazione, almeno al momento. Massima priorità, dunque, ai campionati nazionali nel weekend.

Giornata interlocutoria. Quella appena trascorsa non è stata una giornata decisiva e non lo sarà neanche quella di domani. L'ECA vuole tenere un incontro programmato ogni due mesi, così da limare le distanze e trovare un'intesa che metta tutti d'accordo.