tmw Ekdal: "Secondo tempo bellissimo, la vera Samp è quella che avrebbe meritato un punto"

Sconfitta interna per la Sampdoria che a Marassi è stata battuta dal Milan per 2-1. Al termine del match, il centrocampista blucerchiato Albin Ekdal ha commentato: "Non riesco a spiegare i cambiamenti da un tempo all'altro. Abbiamo fatto un secondo tempo bellissimo, la vera Sampdoria è quella che avrebbe meritato un punto. Finalmente ho fatto un gol, potevo farne un altro nel finale peccato. Non è il mio ruolo ma il gol è bello per ogni giocatore. Sono soddisfatto ma ovviamente non al 100 per cento perché abbiamo perso".