tmw El Kaddouri torna in Italia? Oltre al Crotone, lo seguono anche Benevento, Genoa e Samp

Omar El Kaddouri,, centrocampista del PAOK, dopo tre anni in Grecia potrebbe tornare in Italia. Non ci sarebbe solo il Crotone interessato al giocatore ex Napoli - infatti, bensì anche altre squadre di Serie A. Fra queste Benevento, Genoa e Sampdoria.