TMW - El Shaarawy: "Ranieri? Inutile pensare ora a chi resta e chi parte"

Fonte: Dal nostro inviato, Andrea Piras

© foto di Federico Gaetano

L'attaccante della Roma Stephan El Shaarawy ha commentato anche in zona mista il pareggio col Genoa. Questo quanto raccolto da TMW: "Dopo la partita il mister non ci dice niente, preferisce analizzare le nostre prove quando torniamo a Trigoria. Oggi abbiamo perso due punti, ma il rigore sbagliato dal Genoa potrebbe anche essere un segnale e aiutarci alla fine ad andare in Champions. Avremmo potuto fare qualcosa in più contro una squadra che non molla mai, ma così come abbiamo fatto nelle ultime partite a Genova abbiamo giocato con grande determinazione".

Sul nuovo cammino della Roma: "Nelle ultime gare siamo stati bravi a raddrizzare un po' la stagione facendo risultato e subendo pochi gol. Mancano poche partite alla fine della stagione e dobbiamo avere l'ambizione di vincerle tutte per rincorrere la Champions".

Sui suoi tanti gol: "Il fatto di aver trovato continuità nel giocare le partite ti dà forza e consapevolezza. Preparo le partite in maniera diversa. Ho lavorato molto anche sulla mia testa".

Sul futuro di Ranieri: "Preferirei concentrami sul finale di stagione, senza pensare a chi rimarrà e a chi andrà via. Dobbiamo pensare solamente a conquistare la Champions".