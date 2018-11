TMW - El Shaarawy verso il rinnovo. Sortita West Ham

Il West Ham, alla ricerca di un attaccante, sta sondando diversi profili internazionali. Dopo il no per El Shaarawy - la Roma lo ritiene pressoché incedibile - c'è stato un incontro tra i dirigenti del club londinese e Kia Joorabchian, procuratore di Gabigol. Il brasiliano di proprietà...

La Roma punta su Stephan El Shaarawy, attaccante protagonista di un discreto inizio di stagione. È a un passo dal rinnovo fino al 30 giugno del 2022, sebbene nei giorni scorsi il West Ham ha provato a intavolare una trattativa - anche dopo il no di Edin Dzeko a trasferirsi in Premier League - ma i capitolini hanno risposto picche.

