TMW - Elmas show in Nazionale: c'è mezza Europa, la Lazio è in corsa

© foto di Federico Gaetano

In campo e super protagonista con due gol contro la Lettonia, Eljif Elmas è uno dei gioielli del calcio turco e della nazionale macedone. Dove è stato convocato nonostante la giovanissima età: classe 1999, ha già giocato ventitre gare in questa Super Lig con la maglia del Fenerbahce e ha grandi estimatori in tutta Europa. La stampa spagnola, negli scorsi giorni, ha titolato chiara: c'è anche il Real Madrid sul centrocampista di Skopje, in Premier ha preso informazioni il Tottenham. In Italia ci sono tanti, anche la Lazio che dovrebbe essere in Slovenia per vederlo dal vivo nella giornata di domenica.