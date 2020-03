tmw Emergenza Coronavirus. Stop in Burundi: era l'ultimo paese africano in campo

È arrivato lo stop al calcio giocato anche in Burundi. Era l'ultima lega a scendere in campo quella burundese ma la Federazione, insieme al governo centrale, ha detto stop. In precedenza era stata quella somala con lo storico derby di Mogadiscio a porte chiuse. Adesso restano solo Bielorussia e Nicaragua come campionati ancora in corso in tutto il mondo.