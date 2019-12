© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un giocatore gradito ad Antonio Conte ma con uno scoglio forte. Praticamente insormontabile, soprattutto per gennaio. Emerson Palmieri è uno dei nomi caldi sul taccuino dell'Inter ma il Chelsea, proprietario del cartellino, non fa sconti per l'esterno italo-brasiliano. La proprietà dei Blues ha fatto sapere all'Inter di non essere disposta a cederlo in prestito e considerato che la valutazione data a Emerson è superiore a quella di Marcos Alonso, per il quale la prima richiesta è stata di 40 milioni di euro, è difficile immaginare che Suning spenda così tanto a gennaio. Lo spagnolo sarebbe forse il primo sulla lista di Conte ma il club gradirebbe anche l'ipotesi Emerson. Anche se le cifre sono complicate da far tornare.