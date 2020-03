tmw Emil Bergstrom torna d'attualità per la Serie A: lo segue il Genoa

Il nome di Emil Bergstrom torna d'attualità in Serie A. Dopo essere stato cercato in passato dall'Udinese, il difensore di proprietà dell'Utrecht, ma attualmente in prestito al Basilea, è stato infatti osservato recentemente dal Genoa. Svedese, classe 1993, Bergstrom in questa stagione ha collezionato finora 13 presenze con due assist e su di lui è forte da tempo anche il pressing del Djugarden, proprio il club che lo ha lanciato tra i professionisti.