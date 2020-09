tmw Empereur centrale nel progetto Hellas: club al lavoro per rinnovargli il contratto

Alan Empereur al centro del progetto Hellas Verona. Il difensore brasiliano classe '94 ha un contratto in scadenza tra un anno e il club di patron Setti è attivamente al lavoro già da diversi giorni per rinnovargli il contratto. Contatti in corso, c'è ancora da trovare la quadra ma l'obiettivo è chiaro: blindare Empereur, difensore che sarà centrale in questa stagione nell'Hellas di Juric.