TMW - Empoli, Andreazzoli: "Quando lavori volentieri, tutto viene meglio"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In zona mista, ai microfoni di TMW, è intervenuto il tecnico toscano Aurelio Andreazzoli dopo Empoli-Frosinone 2-1: “Dobbiamo lavorare volentieri, non soltanto con l’applicazione - ha esordito -. Se fai un lavoro volentieri, perché ti piace e ti gratifica, tutto viene meglio. Nella corso della pausa di quattro minuti del Var un giocatore avversario si avvicinato a me e ha detto: “Ma quanto vi piace giocare palla a terra?”. Gli ho risposto: “Eh… piacerebbe anche a te!”. Gara interpretata bene? Ieri in conferenza lo avevamo detto. È necessario essere produttivi. La squadra deve creare i presupposti, anche se dopo la realizzazione è tutta un’altra cosa. Oggi la squadra lo è stata al 100%: oltre all’aspetto estetico siamo stati sempre pericolosi. Sportiello ha fatto due grandi parate e Farias ha calciato alto da un passo. Sul piano del lavoro però io e i ragazzi abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.

C’era qualcosa che andata sistemato? “Oggi abbiamo fatto un ragionamento nuovo. Non mi aspettavo un’interpretazione come questa, nemmeno nella migliore delle ipotesi I ragazzi sono stati bravi, ma andavano indirizzati. Nel secondo tempo è venuto fuori un aspetto che è meno nelle nostre corde, ma siamo stati molto bravi a chiudere tutto sulle loro quattro torri in area di rigore. Abbiamo fatto un po’ di fatica”.

Traore e Pajac:? “Traore l’ho ritrovato bene, anche se gli mancava un po’ di continuità. Pajac lo avevo affrontato lo scorso anno contro il Perugia e mi era rimasto impresso. Era uno dei nomi che mi piacevano molto in estate. L’ho ritrovato qua con molto piacere. Non lo conoscevo né da calciatore, né sotto l’aspetto personale ed è stato una bella scoperta. Oggi abbiamo usato sia la sciabola che il fioretto. Se giochi così puoi mettere in campo le tue idee. Il 3-5-2 di oggi era diverso da quello che ho sempre utilizzato, ma nel primo tempo siamo stati bravi e anche belli”.

L’affetto dei tifosi? “Anche il sindaco di Empoli ieri mi ha salutato con un post che ho letto e di cui sono molto felice. Purtroppo prima del coro dei tifosi ero già scappato negli spogliatoi, ma lo riascolterò sicuramente. Avere i riscontri che ci sono stati oggi è una soddisfazione importante”.