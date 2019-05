TMW - Empoli, Andreazzoli: "Queste sono gare che si racconteranno"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Empoli, Aurelio Andreazzoli, ha commentato in zona mista la vittoria degli azzurri nel derby contro la Fiorentina: “Siamo orgogliosi, ci eravamo imposti di non guardare la classifica e di concentrarci esclusivamente sul tentativo di dare una soddisfazione al nostro pubblico - ha esordito -. Volevamo riscattarci a livello personale come spogliatoio. Ci sentiamo in credito con tutto ciò che è avvenuto fino a oggi. La squadra dimostra sempre molto, ma spesso non riesce a raccogliere. Oggi lo ha fatto e quindi siamo soddisfatti. Questo risultato sarà un’iniezione di fiducia e di morale importante, ci sarà d'aiuto per affrontare con entusiasmo la prossima settimana di lavoro”. L

Sull'approccio alla gara - "Avevo chiesto ai ragazzi di non mollare nel finale. Negli ultimi dieci minuti abbiamo difeso col possesso palla come avevo chiesto. Era dall’esonero che non riuscivamo a ottenere questo. Oggi lo abbiamo fatto. Avevo paura del tempo e del campo bagnato. I ragazzi erano convinti di poter fare determinate giocate. Niente gol presi? I ragazzi sono stati bravi, grazie anche al recupero di Silvestre. La sua esperienza e la sua interpretazione individuale ne fanno un calciatori su cui i compagni possono appoggiarsi. Il nostro portiere ci ha salvato in un paio di occasioni, così come il portiere loro li ha salvati nel finale dal possibile 2-0″.

Sul suo ritorno a Empoli, dove ha trovato anche altri calciatori - “Dragowski giocava già al mio ritorno e l’ho mantenuto. Pajac mi piaceva già dall’anno scorso, quando l’avevo visto giocare a Perugia. Poi ho conosciuto la persona e la mia considerazione è aumentata ancora. Farias ha caratteristiche interessanti: purtroppo l’infortunio ce lo ha tolto nel momento migliore. Sono contento di loro, così come di Dell’Orco che non conoscevo. Per me conta tantissimo l’applicazione: non ho nominato Nikolaou, ma anche lui si sta comportando molto bene”.

Sul finale di stagione - "Noi vogliamo dimostrare, a noi stessi e a chi ci sostiene, che siamo le persone serie che diciamo di essere. Che siamo applicati e che non molliamo fino alla fine. E’ un impegno che ci siamo dati nello spogliatoio e che vogliamo perseguire. Vogliamo morire da vivi in questo campionato. Il pubblico? Questa secondo me è una festa della città. Ringrazio i tifosi che sono venuti che si sono divertiti e che ricorderanno questa sfida. Queste sono partite che in futuro si racconteranno".