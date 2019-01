TMW - Empoli, c'è l'accordo col Sassuolo per Dell'Orco: i dettagli

Fonte: Marco Conterio

Chiuso l'accordo tra Empoli e Sassuolo per l'approdo in Toscana dell'esterno mancino Cristian Dell'Orco. Il calciatore arriva alla corte di Iachini con la formula del prestito con obbligo di ricatto in caso di salvezza.