Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Blitz dell'Empoli, che chiude per Diego Farias. Il club toscano ha infatti definito col Cagliari l'arrivo dell'attaccante brasiliano, da tempo nel mirino del Bologna: affare in prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza dei toscani.