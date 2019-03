TMW - Empoli, Dell'Orco: "Felice per il gol. Pagati gli errori su palle inattive"

Fonte: dal nostro inviato Dimitri Conti

© foto di Federico Gaetano

Spettacolare 3-3 al Castellani di Empoli tra i padroni di casa di Giuseppe Iachini e il Parma di Roberto D'Aversa. Dalla zona mista ha preso la parola per analizzare il match Cristian Dell'Orco, difensore dell'Empoli autore del primo gol dei padroni di casa: "Abbiamo fatto una grandissima partita ma commettendo tre gol su palla inattiva. Senza quelle tre situazioni, questo tipo di dettagli, il Parma non ha fatto un tiro in porta. Il primo gol in Serie A? La dedica è alla mia famiglia e alla mia ragazza oltre allo staff del Sassuolo che mi ha aiutato nel recupero dopo l'infortunio. Il mio momento di forma? I risultati non ci stanno dando grande soddisfazione, ma le prestazioni sono state sempre positive. Lo stesso vale per me. Cosa ci ha detto Iachini nel post? Dopo le partite parla raramente, mentre alla fine del primo tempo ci ha caricato togliendoci dalla testa tutte le situazioni della prima frazione. Siamo andati tre volte sotto e abbiamo sempre recuperato. Quello che terremo di questa partita è lo spirito, il carattere. Ripartiamo da questo per migliorare ancora. Centrale nella difesa a tre o terzino a quattro? Mi trovo bene in entrambe le situazioni. Sarò pronto per ciò che chiede il mister".