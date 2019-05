TMW - Empoli, Diego Farias torna al Cagliari. Riscatto saltato con la Serie B

Manuel Lazzari brilla, in casa SPAL e inevitabilmente sul mercato. L'esterno di Semplici è il migliore, media voto alla mano, nella squadra di Semplici. Tra i promossi, anche i portieri, sia Gomis che soprattutto Viviano. Voti alti, come prevedibile, per il bomber di squadra Petagna;...