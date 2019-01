Fonte: Gianluigi Longari

© foto di Federico De Luca

L'Empoli ha chiuso per il prestito del centrale di proprietà dello Zenit Miha Mevlja, decisivi i contatti di queste ore per lo sloveno, che veste l'azzurro a titolo temporaneo. Colpo anche in entrata per i russi, che si consolano con Wilmar Barrios, centrocampista colombiano prelevato dal Boca Juniors.