TMW - Empoli, Iachini: "Grande rammarico, ma usciamo a testa alta"

Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore dell'Empoli Giuseppe Iachini ha commentato nella zona mista del Castellani il 3-3 col Parma. Questo quanto raccolto da TMW: "C'è grande rammarico perché la squadra oggi ha fatto bene. Abbiamo concesso poco e costruito tante occasioni dinanzi a degli avversari di grande qualità. Purtroppo alla prima palla inattiva abbiamo preso gol, poi siamo riusciti a pareggiare, ma ancora su calcio da fermo sarebbe servita più attenzione sugli altri due gol del Parma. Peccato, perché ci lavoriamo tanto in settimana, ma abbiamo un grande spirito e un grande cuore. Questa squadra non molla mai, così come i suoi tifosi. I ragazzi hanno dato tutto per vincere, il pari di oggi è un'altra mazzata, ma noi manteniamo sempre lo stesso atteggiamento. Riusciamo a fare gol con tutti gli interpreti e siamo diventati squadra in tutto e per tutto, però serve più attenzione dietro. Su questo faccio mea culpa, continueremo a lavorarci, ma dobbiamo tenere alta la testa dopo questa rimonta. Prima o poi riusciremo anche noi a portare i risultati a casa".