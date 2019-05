Fonte: Dall'inviato Dimitri Conti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore dell’Empoli Dimitrios Nikolaou ha commentato in zona mista il derby vinto contro la Fiorentina: “È una buona vittoria, abbiamo vinto un derby. Siamo stati concentrati sulla gara e restiamo concentrati sull’obiettivo. Non è stata una partita facile, la Fiorentina è una squadra molto buona. Abbiamo giocato bene, abbiamo rispettato il piano tattico e così abbiamo vinto. Quanto crediamo nella salvezza? Dobbiamo vincere la prossima partita, ci crediamo, dobbiamo pensare partita dopo partita e vedere dove saremo alla fine. Il mio ruolo? Quando la squadra non prende gol sono felice, ovviamente non sono felice quando perdiamo”.