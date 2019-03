© foto di Federico De Luca

Empoli a lavoro. Accardi e Pecini si muovono per il centrocampista del Piast Gliwice, Patryk Dziczek. Contatti in corso. Il giocatore è stato monitorato da vicino in occasione della partita tra la Polonia Under 21 e la Serbia. L’Empoli studia Dziczek, un’idea che può diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Lavori in corso, il club di Corsi guarda in Polonia...