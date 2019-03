TMW - Empoli, occhi sul bomber del Prato Moreo. Ma c'è anche il Livorno

© foto di Giuseppe Scialla

L’ottimo rendimento di Riccardo Moreo, attaccante classe ‘96 in forza al Prato, nel Girone E di Serie D non sta passando inosservato agli occhi degli osservatori di Serie A e Serie B. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il calciatore, autore di 19 reti in 28 presenze, sarebbe infatti finito nel mirino di Empoli e Livorno che potrebbero puntare su di lui in estate.