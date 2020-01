© foto di Stefano Di Bella

Caccia al centravanti in casa Empoli. Il club di patron Corsi ha messo sul piatto tre milioni di euro per l'acquisto dal Lecce della prima punta classe '91 Andrea La Mantia, un'offerta ritenuta insufficiente dalla società giallorossa che, in questo momento, chiede quattro milioni di euro per la cessione a titolo definitivo dell'attaccante laziale.