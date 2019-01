Fonte: Alessio Alaimo

L'Empoli resta sulle tracce di Cristian Dell'Orco: il club toscano, in pressing sul Sassuolo per il giovane terzino, proverà anche nella serata di oggi e poi domani in giornata a convincere i neroverdi, fin qui irremovibili, a cedere. Ultime ore per l'assalto empolese nei confronti del classe '94.