TMW - Empoli, richieste dalla B per Buchel e Lollo: c'è anche il Brescia

© foto di Federico De Luca

Non solo il Padova e il Carpi. Lorenzo Lollo e Marcel Buchel sono in uscita dall'Empoli: entrambi i centrocampisti non hanno mai trovato spazio in questa stagione, sia agli ordini di Aurelio Andreazzoli che a quelli di Giuseppe Iachini. Addio segnato a gennaio: per entrambi sarebbe arrivato anche un sondaggio da parte del Brescia.