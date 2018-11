TMW - Empoli, riflessioni su Andreazzoli. Iachini in pole in caso di addio

Fonte: Andrea Giannattasio

Dopo il successo alla prima giornata contro il Cagliari, l'Empoli ha rallentato la sua corsa in campionato e oggi, con l'undicesima giornata in archivio, quella resta l'unica vittoria azzurra in stagione. E inevitabilmente la società del presidente Corsi ha iniziato a fare alcune riflessioni sul tecnico Aurelio Andreazzoli. Queste le ultime raccolta da TuttoMercatoWeb, con l'ex Roma che sarebbe fortemente a rischio se anche nella prossima sfida contro l'Udinese non dovessero arrivare i 3 punti. Ed il primo nome nella mente dei dirigenti azzurri, in caso di esonero di Andreazzoli, sarebbe quello di Beppe Iachini, tecnico reduce dall'esperienza a Sassuolo lo scorso anno ed in trattativa con la Federazione greca per il ruolo di ct.