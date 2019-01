TMW - Empoli, rinforzo per Iachini: vicino Pajac

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Empoli a caccia di rinforzi. Mentre si continua a cercare sul mercato un portiere esperto dopo il no del Chievo per lasciare andare Sorrentino, per il centrocampo si tratta Marko Pajac del Cagliari. Contatti in corso, buone possibilità che la trattativa si chiuda positivamente. Un rinforzo per Iachini, Pajac verso Empoli...