Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Imago/Image Sport

L'Empoli sorpassa tutti per Dimitri Oberlin, attaccante di proprietà del Basilea. Lo svizzero, infatti, era nel mirino del Genoa, ma le incertezze di Lapadula (che nelle ultime ore ha rifiutato tutte le ipotesi in uscita) hanno spinto lo stesso Oberlin verso il club azzurro. Il giocatore da sempre preferisce l'Italia, con l'Empoli che adesso molto vicino. L'accordo sarà siglato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.