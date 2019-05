TMW - Empoli, Traore: "Crediamo al miracolo. Futuro? Ora non ci penso"

Fonte: dal nostro inviato, Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Hamed Traorè, centrocampista dell'Empoli, ha parlato alla presentazione del 18° Memorial Niccolò Galli. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Quella di ieri è stata una grande vittoria, ci tenevamo molto. Abbiamo preparato bene la partita e anche nei momenti più difficili della stagione ci abbiamo sempre creduto. Non è ancora finita, dobbiamo giocare l'ultima gara".

A questo punto credete nella salvezza?

"Può avvenire il miracolo, noi ci crediamo. L'Inter è forte ma noi abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi. Siamo pronti e giocheremo come abbiamo sempre fatto. Poi vedremo come andrà a finire".

Cosa pensate di avere in più delle altre?

"Sicuramente abbiamo alzato il livello delle nostre prestazioni, non so cosa abbiamo in più delle altre squadre che lottano per salvarsi".

Quale sarà il suo futuro?

"Per il momento non ci penso, dopo la gara contro l'Inter decideremo cosa fare la prossima stagione. Per il momento penso solo all'Empoli, ho un contratto fino al 2022. Il mio momento? In questa stagione sono partito bene, poi ho rallentato e alla fine mi sono ripreso. Voglio ripagare la fiducia".