TMW - Entella, Baroni: "Col Genoa a Marassi sarà una partita storica"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

© foto di Federico De Luca

Reduce dal pareggio contro il Novara, la Virtus Entella torna in campo in Coppa Italia contro il Genoa. Ne ha parlato Riccardo Baroni, difensore dei liguri: "È una partita bellissima in uno stadio storico. Per tutti noi sarà una grande emozione giocare a Marassi contro il Genoa, cercheremo di dare il meglio sia per noi stessi che per i tifosi. È una partita storica".

Come ti trovi con Benedetti e Pelizzer?

"Sono venuto qui per giocarmela con due difensori di categoria superiore. Avendo tutte queste partite ravvicinate il mister ci sta facendo ruotare e io cerco sempre di farmi trovare pronto, è un'esperienza che mi farà salire di livello".

Quanto è importante giocare con compagni più esperti?

"Sì, sono giocatori esperti e che hanno fatto quasi sempre categorie superiori. Non posso fare altro che osservarli e imparare".

Battuta d'arresto contro il Novara. Cosa è mancato?

"Non lo so. Forse si stanno facendo sentire i tanti incontri ravvicinati. Però per esempio a Siena abbiamo fatto un'ottima partita e in fin dei conti anche con il Novara abbiamo strappato un pareggio importante contro una squadra che lotterà per tornare in Serie B".

Dopo il Genoa si torna al campionato.

"Sicuramente. Ora pensiamo al Genoa e mettiamocela tutta, poi pensiamo all'Albissola e al campionato".