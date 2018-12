TMW - Entella, Belli: "Sfida al Genoa a Marassi, saranno emozioni forti"

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Piras

Reduce dal pareggio contro il Novara, la Virtus Entella torna in campo in Coppa Italia contro il Genoa. Ne ha parlato Francesco Belli, difensore dei liguri: "Quello coi piemontesi è un punto che fa classifica, però se guardiamo l'andamento della partita dobbiamo stare attenti su certe situazioni perché è un gol che potevamo evitare, soprattutto per come si era messa".

Era dal 1971 che l'Entella non giocava a Marassi contro il Genoa. Come vi state approcciando?

"È una partita importante, di grande prestigio, sia per noi che per la società. Cercheremo di dare il massimo, anche se non è facile visti i tanti impegni ravvicinati, è una partita importante e dovremo onorare l'impegno".

Le tue emozioni?

"Saranno forti, affronteremo una squadra forte in uno stadio tra i più belli d'Italia".

Dopo il Genoa un altro derby ligure contro l'Albissola.

"Anche quella sarà una partita importantissima, nelle ultime due di campionato abbiamo un po' rallentato e sarà importante tornare a fare tre punti".

Il tour de force sta influendo sul vostro campionato?

"Sicuramente un po' sta incidendo. Sapevamo che ci aspettava un periodo molto difficile, dobbiamo solo stringere i denti e continuare come abbiamo fatto finora, sicuramente i risultati saranno dalla nostra parte".