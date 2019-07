TMW - Entella, colpo De Luca. L'attaccante del Torino arriva in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Manuel De Luca è il primo vero colpo della Virtus Entella di Roberto Boscaglia: il centravanti di scuola Torino, l'anno scorso in forza all'Alessandria, ti trasferisce in Liguria con la formula del prestito, dopo un inseguimento durato diverse settimane. Battuta la concorrenza di Cittadella, Spezia, Ascoli e Salernitana per il centravanti dei granata, la cui firma è attesa a giorni.