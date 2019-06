Fonte: dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan porta avanti il discorso relativo a Stefano Sensi del Sassuolo. Il giocatore è un obiettivo concreto per il centrocampo e i contatti vanno avanti giorno dopo giorno. In questo senso deve essere registrato l'arrivo dei collaboratori di Giuseppe Riso (oggi assente ndr), agente del calciatore, a Casa Milan, per continuare a discutere del possibile approdo del giovane italiano in rossonero.