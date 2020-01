TMW - Eriksen-Inter, l'ex tecnico: "Lo voleva il Milan. È un colpo Scudetto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso della lunga intervista concessa a TMW, l'attuale dirigente dell'Odense Tonny Hermansen ha raccontato anche un interessante retroscena di mercato sul suo ex giocatore ai tempi della rappresentativa regionale di Funen, Christian Eriksen, nuovo acquisto dell'Inter di Antonio Conte: "Eriksen ha fatto una scalata clamorosa, bruciando le tappe già quando da ragazzino la Nazionale danese lo faceva giocare con categorie superiori alla sua età. Ricordo che prima di passare dall'Odense all'Ajax lo volevano tutte le big: Chelsea, Barcellona, Real Madrid, Milan… Ma Christian scelse la piazza migliore per continuare a crescere e formarsi come uomo oltre che come calciatore”.

Che acquisto fa l’Inter?

“Un colpo pazzesco. Eriksen è classe, eleganza, giocate decisive... Porterà alla squadra di Conte tanti assist, gol e punti in classifica. Ve l’ho detto: Christian è uno che decide le partite anche quando le cose sembrano mettersi male. Ha due piedi perfetti e legge ogni azione molto prima dei suoi avversari in campo, a volte sembra che abbia gli occhi anche dietro la testa (ride, ndr)”.

Un colpo Scudetto?

“Naturalmente non può fare tutto da solo, il calcio è uno sport di squadra e i campionati si vincono col collettivo. Ma Eriksen può sicuramente aiutare l’Inter a raggiungere i suoi obiettivi, in questa stagione e nelle prossime. Grazie al suo arrivo i nerazzurri fanno un ulteriore importante step di crescita, potete starne certi”.