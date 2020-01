TMW - Eriksen, l'ex tecnico: "A 13 anni era una star del cinema danese"

Intervistato in esclusiva da TMW, Tonny Hermansen ha ricordato anche il film documentario "Fodboldteknik for alle - Football technique for all" che lo vide protagonista in Danimarca insieme a un ancora tredicenne Christian Eriksen, oggi nuovo giocatore dell'Inter. Queste le sue parole: "La Danish Football Association voleva fare qualcosa per i genitori, i giocatori e gli allenatori locali, serviva un video-tutorial che desse ai tanti giovani talenti dell’isola di Funen e di tutta la Danimarca l'ispirazione e il giusto esempio per migliorare le loro abilità tecniche. Me ne incaricai proprio io: trovai cinque ragazzi, e una ragazza, di 13 anni e in due giorni girammo quello che sarebbe diventato un documentario davvero interessante e istruttivo. Eriksen era ovviamente uno dei protagonisti principali, pensate che in così poco tempo riuscimmo a registrare ben 143 diversi tipi di skills diverse e che ancora oggi nel nostro Paese quel DVD viene mostrato e rimostrato in ogni scuola calcio”, le parole dell'ex allenatore di Eriksen tra le fila della rappresentativa regionale dell'isola di Funen.

Guarda in calce la foto dell'allora tredicenne Christian Eriksen estratta dal film documentario “Fodboldteknik for alle - Football technique for all”