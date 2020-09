tmw Eto'o: "Felice che mio figlio Messi resti al Barça, Hazard al suo livello. Iniesta il migliore"

L'ambasciatore de LaLiga Samuel Eto'o, ex attaccante del Barcellona, dell'Inter e del Chelsea, ha parlato così durante l'evento di presentazione de LaLiga 2020-2021, a cui ha partecipato anche TMW: "Voglio che il Barcellona vinca il campionato e spero che il mio Maiorca torni nella massima categoria".

Chi sarà il calciatore rivelazione?

"Vorrei rivedere Sergio Busquets di nuovo al massimo livello, il Barcellona vince sempre quando Busquets è in forma. E poi dico Eden Hazard: ci ho giocato insieme al Chelsea e non ho paura di dire che per me vale Lionel Messi".

Cosa pensa della permanenza di Messi al Barcellona?

"Sono felice, perché mio figlio Messi è rimasto a casa sua. Ma al Barça servono altri calciatori con DNA blaugrana, Messi da solo non basta. Sul mercato vanno cercati calciatori in stile tiqui-taca e non box to box".

Qual è il miglior calciatore con cui ha giocato?

"Iniesta è il miglior calciatore con cui ho giocato, per me è colui che interpreta meglio il gioco del calcio in assoluto".