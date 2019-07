Fonte: Antonio Vitiello

Nelle ultime ore si era parlato (in particolare in Portogallo, il quotidiano A Bola ) di una trattativa in fase avanzata tra Milan e Gremio per il trasferimento dell'attaccante Everton Sousa Soares, grande protagonista dell'ultima edizione della Copa America. La società rossonera, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, avrebbe però smentito la notizia.