TMW - F. Colombarini: "La SPAL è stata in B o C. Non è la fine del mondo"

Fonte: Dal nostro inviato Davide Soattin

Il patron della SPAL Francesco Colombarini dopo la doccia gelata contro la Sampdoria ha parlato in zona mista della situazione in casa estense con la squadra scivolata all’ultimo posto: “C’è abbastanza delusione, ma c’è poco da fare è andata così oggi. Non ce l’aspettavamo questa doccia fredda. Non siamo riusciti a segnare e abbiamo subito questo gol nel finale. Non sono un tecnico e non so cosa sia mancato, ci penserà l’allenatore ad analizzare queste cose. Certamente mancano i palloni da buttar dentro in avanti e manca il gol”.

Ricorrerete sul mercato o pensate che la SPAL possa comunque salvarsi?

“Ma per carità, ma possibile che volete sempre parlare di questo? La SPAL è sempre stata in B e in C e potrà tornarci, non è la fine del mondo. Mica è un obbligo restare in Serie A. Siamo coscienti che non sarà facile salvarsi e ogni anno ne vanno giù tre e ne salgono altrettante”.

Semplici resta?

“esterà fino a fine campionato sicuramente. A meno che tu non voglia fare l’allenatore (Rivolto a un giornalista NdR), ce ne sono tanti che vorrebbero fare gli allenatori anche a costi molto bassi, inferiori pure a quelli che chiederesti tu. Non mi fate più queste domande, tenetevele per voi visto che vi do sempre la stessa risposta”.