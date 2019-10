TMW - F. Colombarini: "Per me l'espulsione di Strefezza non c'era"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

Anche il proprietario della SPAL Francesco Colombarini ha parlato nel post gara dopo la vittoria contro il Parma soffermandosi anch’egli su Strefezza: “Non è stato lontano dal segnare il suo primo gol in Serie A e che lo avrebbe meritato. L'episodio sarebbe anche da rivedere perché secondo me non è così chiaro. Se c’era un contatto in area di quel genere secondo me non era da espulsione. - continua Colombarini – Ho visto una SPAL giocare, con degli scambi piacevoli e questa vittoria è un’iniezione di fiducia fondamentale”.