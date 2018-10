TMW - Fabbricini: "Mancini, contratto in linea con FIGC senza forzature"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Relazione di fine commissariamento per Roberto Fabbricini all'assemblea della FIGC. "Si chiude oggi la gestione commissariale dopo la mancata elezione del Presidente del 29 gennaio scorso. Ho assunto l'incarico datomi dal CONI e ringrazio tutti coloro che mi hanno e ci hanno supportati. Ci sono stati momenti felici in questi 9 mesi ma più problematiche di quelle attese, su tutte quelle delle ammissioni ai campionati. Durante il mio mandato ho sempre rispettato la terzietà degli ordini di giustizia, nel rispetto dei mandati e dei principi. I giudizi sono soggettivi ma mi sia consentito rimarcare che alcuni giudizi mi sono sembrati portati da pregiudizi. Sono prevalse le contrapposizioni, io rispetto molto le posizioni altrui e rivendico le cose fatte come l'attenzione al calcio femminile. Abbiamo deciso di affidare a Di Biagio la conduzione dell'Italia per Argentina e Inghilterra per avere una scelta più ampia sui candidati che nel frattempo si sarebbero potuti liberare dai contratti in essere. Ringrazio Di Biagio per la sua competenza e disponibilità, poi abbiamo scelto Mancini che ha detto con entusiasmo di tornare in Nazionale come allenatore. Il suo contratto resta in linea con la Federazione senza forzature. Le basi per il futuro sono solide che possiamo andare e guardare avanti con fiducia. La B a 19 squadre? Ho fatto introspezioni autocritiche, anche se è stato confermato tutto da giustizia sportiva e ordinaria. I diritti sportivi devono acquisirsi però solo sul campo".